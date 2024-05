Lyngby sender OB under stregen efter dramatisk afslutning

På syv minutter i slutningen af kampen lykkedes det Lyngby at vende et truende nederlag til en meget vigtig sejr, da de mandag slog Viborg i et dramatisk opgør.

Og det er ikke godt nyt for OB, der trods søndagens sejr, nu igen er under nedrykningsstregen før den afgørende spillerunde på lørdag.

Lyngbys mål fald henholdsvis i det 82., 85. og 89. minut. Den islandske angriber Sævar Magnusson blev den helt store helt, da han som indskifter scorede de to første Lyngby-mål - det ene en sand perle til 2-1. Med det vilde comeback har Lyngby på den rette side af stregen 35 point og sender OB under stregen med 32 point.