Må gerne - men Odense Zoo åbner ikke på mandag

De glæder sig til igen at kunne tage imod gæster i Odense Zoo, og efter mere end to måneders nedlukning har de nu også fået lov til åbne haven for besøgende fra mandag 1. marts. I hvert fald på udendørsarealerne.

Men det kommer de ikke til.

Vi bliver bare nødt til at være sikre på, hvordan vi kan håndtere vores gæster, så de får en sikker oplevelse Bjarne Klausen, direktør i Odense Zoo

Dertil er der for mange uafklarede spørgsmål i forhold til retningslinjerne for genåbningen, hvor de zoologiske haver blandt andet kun må lukke gæster ind, der kan fremvise en negativ coronatest.

Det fortæller Bjarne Klausen, direktør i Odense Zoo.

- Vi ved stadig ikke, hvordan vi skal håndtere kontrollen af de her test. Er det et skærmbillede, et printet papir, eller hvad er det. Skal vi også tjekke identitet og andet, skal vi måske have lavet et andet køsystem for at holde sikkerheden oppe. Vi ved ikke ret meget endnu, siger Bjarne Klausen.

Der er også praktiske opgaver i forbindelse med genåbningen, men det er de corona-relaterede sikkerhedsspørgsmål, der fylder mest hos direktøren, og som er årsagen til, at Odense Zoo har besluttet at udskyde genåbningen, til de har retningslinjerne helt på plads.

- Man kan stadig få en god dag i zoo, selv om enkelte dyr selvfølgelig er indenfor. Dem vil man gå glip af. Og så skal vi have gjort klar til takeaway fra vores spisesteder. Det er lidt besværligt, men det kan vi også godt gøre, siger direktøren.

Glade og spændte

Genåbningen af de zoologiske haver er en del af den aftale, som regeringen, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre onsdag nåede til enighed om efter drøftelser af en række lempelser af coronarestriktionerne.

I aftalen fremgår det blandt andet, at udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om en negativ coronatest, der er højest 72 timer gamle.

Direktør i Odense Zoo, Bjarne Klausen.

Og Bjarne Klausen understreger, at de selvfølgelig er opstemte over, at de nu igen får mulighed for at få gæster i haven.

- Vi er glade for, at vi får lov at åbne, for det føles helt forkert at holde lukket. Så vi er glade – og vi er spændte på, hvordan gæsterne reagerer på restriktionerne, der kommer til at være. Men vi håber, at folk vil tage det som det kommer og besøge os alligevel, siger Bjarne Klausen.

Zoo-direktøren ved endnu ikke, hvornår de er helt klar til igen at åbne haven.

- Det er lidt op til myndighederne, for jeg ved ikke, hvornår vi får retningslinjerne.

- Vi kender selvfølgelig myndighedernes situation, og de asfalterer også, mens de kører. Det må vi håndtere. De vil gerne åbne, og det er vi med på. Vi bliver bare nødt til at være sikre på, hvordan vi kan håndtere vores gæster, så de får en sikker oplevelse, siger Bjarne Klausen.