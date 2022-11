Måtte behandles i ambulance: Letbanen rammer to fodgængere

Et letbanetog har onsdag formiddag påkørt to kvindelige fodgængere.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Ifølge politiet befandt de to kvinder sig på skinnerne på Jernbanegade, da letbanen kom kørende.

Letbanen gjorde brug af lydsignal for at advare de to fodgængere, som på grund af advarslen blev opmærksomme på, at der var et letbanetog på vej.

Lyden fik dog de to kvinder til at snuble på skinnerne, men letbanen fik alligevel bremset kraftigt ned, inden det uundgåelige sammenstød med de to fodgængere.

Den ene af de to kom ifølge politiet lettere til skade og måtte efterfølgende behandles af redderne i ambulancen.



Den anden fodgænger er ifølge Fyns Politi sluppet uskadt fra sammenstødet.

Politiet foretager onsdag formiddag undersøgelser på stedet, hvor de forsøger at klarlægge yderligere i forhold til årsagerne og hændelsesforløbet.