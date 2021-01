Madboder lukket: Derfor tilbyder Storms Pakhus ikke takeaway

Coronapandemien har fået tusindvis af restaurantejere til at kaste sig ud i kunsten at lave takeaway. Street food-stedet Storms Pakhus har valgt at lade være.

Den 16. december blev de sidste wontons dampet i Storms Pakhus. Denne dag skulle samtlige restauranter på Fyn lukke, og på vej ud ad døren på Lerchesgade klokken 16 kunne den sidste kunde tørre snasket burgerfedt af munden for sidste gange dette år.

Det er lige straks en måned siden, at Storms Pakhus' godt 16 madboder slog skodderne for og gik på "gad-vide-hvor-længe"-ferie.

- Når Mette Frederiksen (statsministeren, red.) går på talerstolen, har folk en tendens til at blive hjemme de næste 14 dage, siger Martin Bødker, der er direktør i Storms Pakhus.

Ingen planer om takeaway

Alligevel har Storms Pakhus endnu ikke planer om at tilbyde sine kunder takeaway, som mange andre restauranter er begyndt at gøre.

- Vi har overvejet det længe. Vi vil bare rigtig gerne have, at folk kommer ned og oplever os. Corona har da gjort, at vi har overvejet det kraftigt; det er bare hele tiden blevet et nej, fortæller Martin Bødker.

Det er anden gang, Storms Pakhus bliver tvangslukket. Indtil videre er stedet lukket til den 17. januar, men kun ganske få tror rent faktisk på, at Mette Frederiksen (S) tillader at samles i duften af indisk dahl og italiensk pizza derefter.

Derfor er Martin Bødker heller ikke afvisende over for, at Storms Pakhus på et tidspunkt vil tilbyde en form for takeaway.

- Det er svært at sige, om takeaway er løsningen. Vi skal også sikre os, at vi bliver dækket godt nok af kompensationspakkerne, hvis vi tilbyder takeaway, forklarer han.

Plus på kontoen

Indtil nu har Storms Pakhus ifølge direktøren tabt "nogle millioner" under coronakrisen. 2020 endte dog alligevel med et plus på kontoen.

De sorte tal på bundlinjen skyldtes blandt andet, at Storms Pakhus havde flere gæster end normalt hen over sommeren.

- Vi havde en god sommer, som opvejede de dårlige måneder. Vi er et sæsonhus, så vi skal tjene til en stram vinter, forklarer Martin Bødker.

Madboderne betaler 20 procent af deres omsætning for at ligge i Storms Pakhus. Med andre ord er der lige nu ingen, der betaler husleje i det gamle pakhus.