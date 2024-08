Mads blev snydt i løn på Odense Havn: Dom gav ham erstatning på 344.000 kroner - men han har ikke set en krone

- Havnen har publiceret en folder på deres hjemmeside, der viser, hvad det er for nogle forpligtigelser havnen og underleverandørerne skal leve op til. Arbejdsklausulerne beskriver netop, at man som ansat i et kommunalt selskab skal føle sig tryg i ansættelsen, netop fordi kommunen har lavet disse regler, som det så efterfølgende viser sig, at de på ingen måder lever op til, mener John Nielsen fra Serviceforbundet.

Direktør erkender svigt

Ifølge fagforeningen forpligtiger en tilslutning til de sociale klausuler en arbejdsgiver til at følge op med effektive kontroller. Det var der ikke ifølge den forhenværende portvagt ved Odense Havn.

Oplevede du eller dine kolleger nogensinde, at Odense Havn kontrollerede jeres løn- eller arbejdsforhold?

- Aldrig, siger Mads Østergaard Rønaa.

Direktøren for Odense Havn kalder sagen beklagelig og erkender, at kontrollen af, om vagtfirmaet overholdt de sociale klausuler, har svigtet.

- Der er gjort opmærksom på, at firmaet skal overholde de sociale klausuler, og der har vores tillid til firmaet været for stor, siger administrerende direktør Carsten Aa.

Hvad er grunden til, at I ikke har opdaget, at et vagtselskab har brudt de sociale klausuler gennem syv år?

- Vores kontrol har ikke været finmasket nok. Vi har ikke kontrolleret nok gange, og det har vi så strammet op på. Det er da virkelig beklageligt, og det er en beklagelig situation den pågældende mand står i, og det er jo en sag, han har med sin arbejdsgiver

Har I ikke en pligt til at lave effektive kontroller, når I bryster jer af at følge de sociale klausuler?

- Selvfølgelig har vi en forpligtelse, og det har vi så yderligere skærpet både i denne sag og generelt med at indføre øget kontrol med ekstern kontrol med blandt andet en statsautoriseret revisor, som ikke tager sig af andet end den type opgaver, siger direktøren.

Skyder efter Odense Kommune

Serviceforbundet mener dog ikke kun, at ansvaret skal placeres hos Odense Havn. Kommunen, som er eneejer af havnen, har også et stort ansvar, mener forbundsformanden.

- Jeg synes, at det her er et rigtig ulykkeligt eksempel på en kommune - Odense Kommune - som i den grad bryster sig med, at de er en dydsmønsterkommune inden for arbejdsklausuler og ordentlige vilkår for ansatte hos leverandører og underleverandører. Og her viser det sig bare, at det er tom snak. Det er varm luft, og kommunen pynter sig med lånte fjer, siger John Nielsen, der samtidig føler sig modarbejdet af Odense Kommune.