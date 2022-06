Mads er én af dem i job: - Man føler, man har en plads her i verden

Jakob Bodilsen, der er souschef i Harald Nyborg, er glad for at kunne være med til at fastholde medarbejdere, som Mads Skov Nielsen, på lageret og derved være en del af den gode fortælling.



- Vi kan tilbyde at hjælpe folk med at komme i gang igen, få en god tilværelse og have noget at stå op til. Nogen skal bare have et lille skub, siger han.

Et forbillede

Det lille skub blev for Mads Skov Nielsen et lidt større et. I dag er han den på lageret, de unge kommer til, når de har brug for hjælp, og han holder af sin hverdag i de gule Harald Nyborg-farver.

- For mig var det frustrerende at gå og ikke have noget at lave. Det var rart at have noget at stå op til.

På lageret er der både 13-ugers og 4-ugers praktikforløb, hvilket både henvender sig til folk med alle slags udfordringer.

- Jeg har det godt her, og det er dejligt at have et arbejde med noget sikkerhed. Det giver mere stabilitet, og det kan jeg godt lide, siger Mads Skov Nielsen.

Allerede i januar så det bedre ud for Odense Kommune, som oplevede ledighedstal, der kunne måle sig med landsgennemsnittet.