Mærkedag under corona: - Aldrig har jeg set så meget kærlighed i luften

Mens mange kæmper med isolation og hjemsendelser, så blomsterer kærligheden - bogstaveligt talt. For hos blomsterhandlerne har valentinsdag i år slået alle rekorder.

Trods lockdown er antallet af kærlige hilsner nemlig steget med mere end en tredjedel. Det skriver Interflora i en pressemeddelelse.

Læs også Se vinterbillederne: Fyn dækket af frost, is og sne

Og det kunne mærkes hos Sara Blomster på Hjallesevej i Odense.

- Vi har lige knap 200 ordrer til levering ude af huset, og der kommer nok en 50 stykker mere. Det er noget mere end en normal dag, siger ejeren, Iben Møller Pedersen.

Stor efterspørgsels efter forsamlingsforbud

For Iben Møller Pedersen har travlheden dog langt fra begrænset sig til valentinsdag. Coronanedlukningen gælder ikke for blomsterhandlerne, og det har betydet, at Sara Blomster er vækstet med omkring 50 procent det seneste år.

Jeg har arbejdet med blomster i 25 år, og jeg har aldrig set så meget kærlighed i luften Iben Møller Pedersen, indehaver af Sara blomster

Og noget tyder på, at forsamlingsforbuddet har fået trangen til at give blomster til at eksplodere.

- Jeg har arbejdet med blomster i 25 år, og jeg har aldrig set så meget kærlighed i luften. De kort, der bliver skrevet, hvor de savner hinanden, og de elsker hinanden. Det er helt fantastisk at være vidne til, siger hun.

I begyndelsen af coronakrisen valgte Sara Blomster at holde lukket i fem uger, men de fandt hurtigt ud af, at efterspørgslen var stor, og der var mange, der stadig gerne ville købe en buket blomster.

- Især i forbindelse med begravelser, som jo er en ting, der fortsætter. Mange kan ikke deltage på grund af forsamlingsforbuddet, og så er det jo der, man går ind og sender en blomst og viser, at man har tænkt på nogen. Lige dér har vi været rigtig glade for, at vi har kunnet hjælpe nogen, siger Iben Møller Pedersen.

Med blandede følelser

Men selvom travlheden giver penge i kassen og ordrerne kommer i en lind strøm, er det med blandede følelser for Iben Møller Pedersen.

- Det har da været svært at se, at de små butikker henad vejen skal holde lukket, men at vi godt må være her, siger hun.

Læs også Midt i butiksdød og corona: Fynsk by melder alt udsolgt i butikslokaler

Iben Møller Pedersen ville heller ikke have noget imod, hvis tempoet kom lidt ned igen snart.

- Det betyder overarbejdstimer og medarbejdere, der er presset til det yderste. Det vil jeg gerne af med igen. Vi vil gerne tilbage til normalen, men mest fordi jeg har virkelig ondt af mange af de små butikker, der kæmper. Jeg håber, at alt snart bliver normalt igen, siger hun.