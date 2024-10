Magasin åbner nyt sted på Fyn

Snart vil det være muligt at besøge Magasin i Danmarks største shoppingcenter, Rosengårdcentret.

Den 29. november åbner stormagasinet deres anden butik på Fyn.

- Rosengårdcentret er et knudepunkt for shopping i Odense og på Fyn, og dets centrale placering og store kundegrundlag gør det til en enormt attraktiv placering for Magasin, siger salgsdirektør i Magasin, Frederik G. G. G. Nielsen.

Butikken i Rosengårdcentret vil være på mere end 700 kvadratmeter, og bliver dermed noget mindre end stormagasinet på Vestergade i det centrale Odense.

- Vi tror helt bestemt på, at der er plads til mere end én Magasin-forretning i Odense, siger Frederik G. G. G. Nielsen.