Magisk ret på stadion: - Pølsemix har gjort et kæmpe forskel for OB

Der er ikke mange, der sætter spørgsmålstegn ved, at den rette kost fremmer de sportslige præstationer.

Men det burde de måske gøre, for kombinationen af pommes frites, løg, pølser og ketchup har vist sig at være særdeles gavnlig for OB's præstationer på banen.

Med andre ord sparker nævnte fedtspændte blanding - af de fleste kendt som pølsemix - sit lidet flatterende næringsindhold langt ud af Odense Stadion.

- Jeg tænker: Det kan ikke være helt tilfældigt.

Det mener Simon Møller Larsen. Han er ikke kun hardcore OB-fan. Han er også en flittig spiser af pølsemix på Odense Stadion.

Og måske har Simon en pointe. Siden pølsemixen vendte tilbage til stadion den 1. april, har OB ikke tabt. Og nu skal det fynske fodboldflagskib spille sin første pokalfinale siden 2007.

- Nu har vi otte kampe uden nederlag. Det er jo klart, at pølsemixen har gjort et kæmpe forskel for Odense, tilføjer Simon.

Simon var sammen med nogle kammerater med til at kæmpe for, at pølsemix igen kom på menuen til OB's hjemmekampe. Og den indsats er han stærkt tilfreds med.

- Det er en tradition. Det er noget, jeg altid har fået, fra jeg var helt lille, til jeg startede på mit studie.

- Og så kom den her fadæse med pølsemixen stoppede med at eksistere på stadion. Det banner vi lavede i sin tid, det har så båret frugt, siger Simon.

"Banjo" tabte og vandt

Det er grillbaren Banjos, der langer den populære ret over disken, og salget går ganske udmærket.

- Jeg har ikke noget at klage over, siger Søren "Banjo" Bersang, som ejer Banjos.