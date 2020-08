Magiske Dage er aflyst

I efterårsferien plejer Odense at være fyldt af tryllestave og kapper, når festivalen Magiske Dage finder sted.

Sådan bliver det bare ikke i år. Odense Kommune har valgt at aflyse festivalen i år på grund af coronaudbruddet.

- Vi har med spænding fulgt med i udviklingen og til det sidste håbet på, at vi kunne gennemføre en form for festival med diverse tilpasninger og sikkerhedsforanstaltninger. Vi mener imidlertid ikke, at vi kan levere den levende og intense festival omkring en stor fælles oplevelse, vi gerne vil. Men vores gæsters og samarbejdspartneres sikkerhed vil til enhver tid komme i første række, selvom vi selvfølgelig er meget kede af at skulle aflyse Magiske Dage, siger Martin Petersen, afdelingschef i Fritid og Kultur, By- og Kulturforvaltningen i en pressemeddelelse.

Et udstillingsvindue

Op mod 20.000 gæster besøger normalt byen, og 75 procent af dem kommer fra andre landsdele og fra udlandet, især fra Tyskland og Norge. Derfor er festivalen sædvanligvis også et godt udstillingsvindue for byen, som i år må undværes.

- Festivalen gør Odense til en legende by, men når vi ikke kan sikre det i år, så forsvinder magien, og vi ønsker selvfølgelig først og fremmest at passe godt på både gæster, aktører og øvrige odenseanere. Vi arbejder selvfølgelig allerede på højtryk med, at vi forhåbentlig næste år kan skabe en fantastisk festival igen større og bedre end nogensinde, lover Søren Dahl Mortensen, som er projektleder for Magiske dage i pressemeddelelsen.

Det er Odense Bibliotekerne, der arrangerer festivalen, og her ser chefen, Kent Skov Andreasen, allerede frem mod næste års festival.

- Vi har aktiviteter i hele byen, og de fleste af dem kan kun gennemføres med en vis form for fysisk kontakt mellem gæster og aktører, siger han og fortsætter:

- Vi samler kræfterne og ser frem til at levere en endnu mere fantastisk festival til næste år med nye aktiviteter, som vi vil vente med at løfte sløret for.

Magiske Dage 2020 skulle have fundet sted 15. til 17. oktober.