Magnus chokeret over manglende billetkontrol i letbanen

Som TV 2 Fyn har dokumenteret med skjult kamera, blev der ikke tjekket billet i letbanen en eneste gang i løbet af i alt 28 timers letbanekørsel i myldretiden.

- Jeg gider ikke tage chancen. Det er 1.000 kroner i afgift. Jeg kan købe en billet til 10 kroner. Det gider jeg ikke, fastslår Magnus Dalen.

Indrømmer at køre letbane uden billet

Der er dog andre, der indrømmer over for TV 2 Fyn, at det er sket før, at de har taget en tur i letbanen uden at betale.

- Ja, hvis det har været lidt hektisk, og jeg ikke har nået at købe den, siger Celina Westergaard, der går på Sankt Knuds Gymnasium og tager letbanen et par gange om ugen.

- På et tidspunkt blev jeg stoppet af en kontrollør, hvor jeg ved et uheld ikke havde købt billet. Han var sød og sagde, at han kunne se, at jeg normalvis købte billet, så det var ikke noget problem, siger Anders Storgaard Klejs, der læser på universitetet og kører med letbanen hver morgen - som regel med gyldig billet.