Magnus Heunicke: Den sydafrikanske variant er i Vollsmose

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) havde den alvorlige mine på, da han mandag traf den danske presse efter et møde i Folketingets epidemiudvalg.

På mødet blev muligheden for at indføre tvangstest og tvangsisolation af beboere i Vollsmose diskuteret.

Det var der ikke flertal for i det 21 mand store epidemiudvalg.

- Det vi gerne ville have det var et grønt lys til, at få indført et krav om om testning til beboerne en gang om ugen og et krav om, at hvis man er testet positiv, så skal man gå i isolation og holde sin isolation, fordi vi har nogle smittekæder i Vollsmose.

- Vi har nogle incidens tal, som er for høje, og vi har også en sydafrikansk variant, som også er i en af smittekæderne i Vollsmose, sagde Magnus Heunicke og tilføjede:

- Derfor er situationen så alvorlig, at vores sundhedsmyndigheder er kommet med den her indstilling.

- Det var Folketinget ikke klar til at følge, så må vi jo så tage de redskaber i brug, som vi kan bruge.

Et af de redskaber som blev givet på mødet var et flertal for at isolere smittede.

Incidenstal på 951,5

Tallene for smitte med coronavirus har længe været høje i Vollsmose, og mandag var der i løbet af det seneste døgn konstateret 12 nye smittetilfælde i Odense-firkanten.

Det betyder, at incidenstallet er oppe på 951,5. Søndag lå incidenstallet på 875.

Søndag blev der testet 1.519 personer i bydelen, og i løbet af den seneste uge er i alt omkring 8.000 blevet testet, hvilket gør boligområdet til det mest testede i Danmark.

