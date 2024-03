Magtskifte i Odense Byråd: - Det kommer som et chok

Partihoppet gør, at Venstre nu er det kun næststørste borgerlige parti i Odense Byråd, og magtskiftet er dermed en realitet, eftersom Det Konservative Folkeparti sidder med seks byrådsmedlemmer mod Venstres nu fem.

Lykkelig skilsmisse

Overfor TV 2 Fyn uddyber Araz Khan det kontroversielle skifte. Han fastslår, at skiftet intet har med Venstres dalende meningsmålinger at gøre, men forstår godt, hvis folk derude er af en anden opfattelse.

- Det er helt legalt at mene, da jeg ikke kan styre folks følelser, men det har intet på sig. Jeg fik et godt valg sidst og følte mig bestemt ikke truet i Venstre, siger han til TV 2 Fyn og tager sit nu tidligere parti i forsvar:

- Jeg ser ikke Venstre som en synkende skude, men som et parti, der nok skal komme på benene igen. Selvfølgelig er der tale om en skilsmisse, men jeg ser det som en lykkelig en af slagsen, siger han og fastslår, at han desuden håber på et konstruktivt fremtidigt samarbejde med sine nu tidligere partifæller i Odense Byråd.

Tunge emner og individet i fokus

Araz Khan understreger overfor TV 2 Fyn, at han bestemt ikke er levebrødspolitiker, eftersom han ”ikke skal dø i politik”, men at skiftet skyldes en reel ambition om konkrete politiske resultater her og nu.

- De borgerlige partier ligner hinanden, men her skiller Liberal Alliance sig ud som et ideologisk parti, der tør tage fat i de tunge og tabuiserede emner, og som i højere grad er med til at løfte det enkelte individ, siger Araz Khan og tilføjer, at han glæder sig til at dykke ned i Odenses pengekasse med nye øjne, og at hans ambition er, at ”pengene skal ud at arbejde mest muligt, hvor de gør gavn”.

Han er samtidig helt overbevist om, at de 747 personer, der stemte på ham ved det seneste kommunalvalg, ikke har spildt deres stemme.

- Min klare overbevisning er, at folk i højere grad stemmer på personen over partiet, og jeg kan slå helt fast, at mine politiske holdninger er uændrede.

Så du er villig til at gå imod dit nye parties holdninger for at stå fast på dine egne?

- Nu skal jeg mødes med min nye bestyrelse, og så fastsætter vi sammen en retning for lokalpolitikken i Odense.

Lilleholt skyder igen: - Han skulle tage at læse min bog

Araz Khans påstand om, at Liberal Alliance adskiller sig fra Venstre ved at turde tale om de tunge politiske emner, falder ikke ikke i god jord hos Christoffer Lilleholt.

- Det er jeg meget uenig i, siger Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn og uddyber:

- Som jeg redegør for i min bog, er Venstre netop et parti, der tør tage fat på de tunge emner, og som desuden formår at komme med konkrete løsninger på ellers svære problemstillinger. Så den skulle han da tage at læse.