Mails afslører: Diskrimination i haveforening var fast praksis

Diskrimination af indvandrere og direkte efterkommere i haveforeningen Løkkegaards Haver i Odense var fast praksis.

Det afslører en række mails, som TV 2/Fyn er i besiddelse af.

I en mail til en tidligere husejer i foreningen skriver et medlem af bestyrelsen blandt andet, at "Løkkegaards Haver ikke ønsker mere end 10 procent indvandrere og direkte efterkommere i foreningen".

Man har heller ikke kompetencer til at være forhørsleder og dommer, og hvad de ellers optræder som. Det er noget gedigent lort Jørgen Erik Jørgensen, formand, Odense Havelodselskab

Den form for sortering er imidlertid imod lovgivningen, og derfor er haveforeningen ved Retten i Odense blevet idømt en bøde på 5.000 kroner for i to tilfælde at have afvist potentielle købere, der oprindeligt kommer fra henholdsvis Syrien og Libanon.

TV 2/Fyn kan fredag fortælle, at de to tilfælde, som foreningen er blevet dømt for, langt fra er enkeltstående.

I en mail beskriver et medlem af bestyrelsen, at den ulovlige forskelsbehandling faktisk er en del af foreningens politik, fordi de er bange for, at kontrollen af foreningen vil blive overtaget af udlændinge fra forskellige 'grupperinger'.

"Foreningen har derfor besluttet at H/F Løkkegaards Haver ikke ønsker mere end 10 % indvandrere & direkte efterkommere (såkaldt 2. g’er) i foreningen. Landsgennemsnittet ligger på 7,2 %."

Læs også Fynsk haveforening dømt for at diskriminere

Mailen er blevet sendt til et medlem af foreningen i forbindelse med salg af en kolonihave i foreningen. Ovenstående regel er i mailen nævnt som en del af årsagen til, at foreningen ikke kunne godkende den potentielle køber, der ellers var interesseret i at købe kolonihavehuset i Løkkegaards Haver.

Interesseorganisation afviser

I mailen skriver bestyrelsesmedlemmet videre om dens ønske om andelen af indvandrere i foreningen:

Denne beslutning har foreningen diskuteret såvel med Odense Havelodselskab samt med juristerne i Kolonihaveforbundet for Danmark.

Den udlægning kan formanden for interesseorganisationen Odense Havelodselskab dog ikke genkende. Han erkender dog, at de har haft kontakt med dem omkring de ulovlige regler.

- Vi havde dialog med dem om, at det måtte man altså ikke. Det kunne man ikke, det der med den procentudregning, de havde. Det holder ingen steder. Og det viste sig jo også, at det holdt heller ikke i retten, siger formand Jørgen Erik Jørgensen.

Læs også Kolonihaveejere på 21 og 89 år: Vejret trækker alle til bedene

Han fortæller, at han har sendt en eller flere mails til Løkkegaards Haver om, at de ikke kunne gøre det på den måde, og at det ikke var i orden at sortere folk fra på den måde. Derudover ser Jørgen Erik Jørgensen ikke, at de kunne have gjort noget yderligere.

- Vi har ingen sanktionsmuligheder. Vi kan kun sige til dem, at det skal de lade være med, og så håbe, at de lytter. Det har de så valgt ikke at gøre, siger formanden.

Omfattende baggrundstjek

Udover den ulovlige forskelsbehandling har bestyrelsen i foreningen også overtrådt andre regler i forbindelse med køb og salg af de enkelte huse i haveforeningen.

Blandt andet har de foretaget omfattende baggrundstjek af nye ansøgere og potentielle købere, skriver bestyrelsesmedlemmet videre i mailen.

"Et middel er at tjekke ansøgeres facebookprofiler, et andet middel er at spørge sig lidt for rundt omkring, skriver bestyrelsesmedlemmet."

Ifølge flere medlemmer af foreningen, som TV 2/Fyn har talt med, kontakter bestyrelsen både Odense Kommune, Fyns Politi og forskellige andre myndigheder for at kontrollere eventuelt nye medlemmer af foreningen.

I en anden mail beskriver bestyrelsesmedlemmet proceduren således:

"Vi skal have navn, adresse & CPR-nummer på den person der skal købe huset (ligesom vi skal have tid til at checke vedkommende hos Odense Kommune & Fyns Politi)"

Den fremgangsmåde er ifølge Jørgen Erik Jørgensen ikke tilladt. Det eneste, man kan forlange, er ifølge formanden for Odense Havelodselskab, at køberen har et sygesikringsbevis, der godtgør, at de bor i Odense Kommune.

- Det har man ikke lovhjemmel til, og man har heller ikke kompetencer til at være forhørsleder og dommer, og hvad de ellers optræder som. Det er noget gedigent lort, siger Jørgen Erik Jørgensen.

TV 2/Fyn har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra bestyrelsesmedlemmet, der sendte de to mails. Men der er ikke blevet reageret på vores henvendelser.