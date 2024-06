- Man kunne lige så godt have ansat en dømt morder

Kollegaerne fortæller, at det var almindeligt kendt på afdelingen, at manden aldrig havde afleveret sine uddannelsespapirer. Faktisk var det blevet en running joke, beskriver de.

Til TV 2 Fyn oplyser Christopher Clausen, at han er uddannet, og at han bestemt husker det som om, at han afleverede sit uddannelsesbevis, da han blev ansat. Han fremsender sit uddannelsesbevis til redaktionen, som får det bekræftet af uddannelsesstedet. Hvorfor regionen ikke har tjekket op på det, ved han ikke, fortæller han.

Pludselig var han væk

Der var altså ikke umiddelbart noget i Christopher Clausens fremtoning, der fik kollegaernes alarmklokker til at ringe. De beskriver alle sammen, at de havde en stor tillid til dem, der blev ansat, fordi de selv oplevede at blive tjekket grundigt, før de kunne starte.

Det var først efter han stoppede, at kollegaerne blev klar over, at noget ikke var, som det burde være.

- Jeg kan huske, at han spørger i personalegruppen, om der er nogen, der kan hjælpe ham af med hans vagter op til en weekend. Det var de første vagter, han ville bytte, ellers havde han arbejdet fuld plade, så selvfølgelig ville vi hjælpe ham, siger "Louise".

- Lige pludselig er der nogen fra arbejdet, der opdager nogle artikler omkring ham, der begynder at florere på nettet. Vi kan læse, at han har været i grundlovsforhør i den weekend, hvor han havde brug for at komme af med sine vagter, og kan se i nogle artikler, at han har heddet noget andet, er gået konkurs og har snydt for rigtig mange penge, fortæller "Mie".