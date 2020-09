Manager undskylder ulovlig fest: - Der er sket en pinlig fejl

Det kom som en overraskelse for First Hotel Grand i det centrale Odense, da politiet lørdag nat dukkede op for at lukke en bryllupsfest på stedet.

Til festen var der 47 gæster, som omkring klokken 01.40 alle blev sendt hjem af politiet. Ifølge Casper Madsen, der er manager på First Hotel Grand i Odense, er der sket en pinlig fejl.

Læs også Fyns Politi har lukket to ulovlige fester i nat

- Jeg må indrømme at både jeg, mine kollegaer og såvel også bryllupsgæsterne havde fået det indtryk, at det var forsamlingsforbuddet på de 50 for private arrangementer der var ramt, og ikke tidspunktet for arrangementer, som var rykket ned til klokken 22, siger han.

Selvom lukningen kom som en overraskelse, tager han det fulde ansvar for, at festen ikke blev lukket ned klokken 22.00.

- Det er jo fuldstændig vores ansvar, og der er ikke andet at gøre end at se indad og få styr på egne procedurer. For det hele er vores ansvar, og det er ikke i orden. Vi ønsker ikke at gå på kompromis med hverken vores personales eller gæsters helbred, siger han.

Overtræder to lovgivninger

Ud over overtrædelsen af covid-19 lovgivningen har hotellet også overtrådt restaurationsloven.

First Hotel Grand havde en lejlighedsbevilling til præcis dette bryllupsarrangement, som også sagde, at festen skulle lukke klokken 22.00.

Det fortæller vagtchef Ehm Christensen til TV2 Fyn.

Læs også Nye restriktioner sætter bryllupsfest på prøve: - Det er enormt frustrerende

Hotellet kan se frem til en bøde på 10.000 kroner for ikke at have have fulgt reglerne om lukketider, men da der også er tale om udskænkning af alkohol uden bevillig, er politiets jurister i gang med at finde ud af, hvad de to forhold betyder for bødens størrelse.

- Vi skal så lige finde ud af, hvordan det kommer til at hænge sammen rent strafmæssigt og bødemæssigt, siger vagtchefen.

First Hotel Grands manager synes ikke, at bøden er uretfærdig.

- Det er helt fair. Det er ikke i orden, at vi skal gradbøje reglerne. Det er et rap over nallerne, og det giver stof til eftertanke. Også i forhold til, hvordan vores procedurer i form af at indhente oplysninger skal være fremadrettet, siger han.