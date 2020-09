Mand anholdt og sigtet for medvirken til drab i Vollsmose

Fyns Politi har fredag formiddag anholdt en 25-årig mand fra Odense, der er blevet sigtet for medvirken til manddrab i Egeparken den 24. juni, hvor den 31-årige Abdinur Mohammed Ismail fra Vollsmose blev skudt og dræbt.

Abdinur Mohammed Ismail mistede livet, fordi han tilfældigt befandt sig i skudlinjen i forbindelse med en skudveksling mellem to stridende grupperinger i Egeparken i Vollsmose.

Læs også Politiet har modtaget navn på formodet drabsmand i Vollsmose

Politiet forventer, at dagens anholdelse er den første af flere i sagen, hvor også en 31-årig mand med tilknytning til den ene af de to stridende grupperinger blev ramt og såret af skud.

- Jeg kan ikke komme ind på detaljer i efterforskningen, men vi har nu lagt så mange brikker i puslespillet, at jeg ikke er i tvivl om, at vi meget snart anholder flere i sagen.

- Som vi tidligere har fortalt, så har vi en meget klar formodning om, hvem der afgav det dræbende skud, nemlig den ret lave mand på billederne fra tunnelen. Vi er faktisk ret sikre på, hvem han er, og derfor har vi lige nu vores søgelys rettet mod ham, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Læs også Politiet: Her er manden bag drabet i Vollsmose

Af hensyn til den fortsatte efterforskning kan han ikke komme yderligere ind på, hvad politiet bygger sine formodninger på.

Behøver stadig mere hjælp til efterforskning

Politiet søger stadig efter oplysninger om de mænd, der løb gennem tunnellen under Egeparken 150 samt de to mænd på scooteren, der skød og sårede en 31-årig mand med relation til den ene af de to stridende grupperinger.

Jesper Pedersen appellerer derfor endnu en gang til borgerne om at hjælpe politiet med videoer, billeder og oplysninger i sagen.

- Vi har forsat brug for al den hjælp, vi kan få, så vi kan få underbygget vores efterforskning så effektivt som overhovedet muligt. Det er vigtigt for mig at understrege, at borgerne både kan ringe på 114, sende os mail og kontakte kollegerne direkte på vores nærstation i Vollsmose. Jeg vil også pointere, at vi vil beskytte vidner og deres oplysninger med alle de værktøjer, vi har til vores rådighed, siger Jesper Pedersen.

Læs også Sådan kan du hjælpe politiet med at opklare drabet i Vollsmose

Anklagemyndigheden fremstiller fredag den 25-årige mand i et grundlovsforhør klokken 14 med begæring om lukkede døre.

Sådan forløb den fatale hændelse

Her følger hele det forløb, som politiet efter knap tre måneders efterforsking er kommet frem til.

Få overblikket over forløbet ved at følge prikkerne i kronologisk rækkefølge