Mand faldt i Odense Havn midt om natten

Natten til mandag klokken 01.40 gik en 54-årig mand tur langs havnen i Odense.

Manden gik dog for tæt på havnebassinet omkring Englandsgade og faldt i det fire grader kolde vand.

Heldigvis var der tilfældigvis en forbipasserende i de tidlige nattetimer, der hørte mandens råb om hjælp. Den forbipasserende fik alarmeret politi og brandvæsen.

- Vi kommer hurtigt ned og får reddet ham op af vandet, siger vagtchef hos Fyns Politi Kenneth Taanquist til TV 2/Fyn.

- Det var heldigt, at der var nogen, der hørte ham.

Ramt af slidsgigt

Det er livsfarligt at falde i vandet, især på denne tid af året. Falder man i det iskolde havnebassin, er det et spørgsmål om minutter og ikke timer, inden kroppen ikke kan klare det længere.

Manden har forklaret politiet, at han har slidgigt, og at det muligvis var derfor, at han var faldet i vandet.

Den forbipasserende kunne ikke hjælpe manden op af vandet, da han var for langt ude, til at han kunne hjælpe.