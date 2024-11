Det gik voldsomt for sig da en mand natten til lørdag blev passet op på Kertemindestien. Her kom han gående, da to ukendte gerningsmænd sprøjtede peberspray i øjnene på ham. Efterfølgende begyndte gerningsmændene at sparke og slå på ofret ligesom de afkrævede ham, at han afleverede sine ting.

Om gerningsmændene, der angiveligt var mellem 16 og 25 år, flygtede på en elcykel eller en knallert husker offeret ikke, ifølge Fyns Politis døgnrapport.