Mand fra bandemiljø fængslet i narkosag med tråde til udlandet

To mænd er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med en større narkosag, mens en kvinde er blevet løsladt igen.

Det skriver B.T.

De blev alle anholdt tirsdag og er mistænkt for at have været en del af et større kompleks om organiseret narkotikahandel med tråde til udlandet.

De to, der er blevet fængslet onsdag, er en 26-årig mand, der ifølge B.T. har tilknytning til bandemiljøet i Odense, og en 30-årig mand fra Kolding.

Mændene skal sidde varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Hvis anklagemyndigheden mener, de skal forblive bag tremmer til den tid, skal en dommer på ny tage stilling til, om der stadig er grundlag for at frihedsberøve dem.

Kvinden, der er blevet sat på fri fod igen, er 28 år og fra Kolding.

Det fremgår ikke, hvordan de tre, der onsdag er blevet fremstillet i grundlovsforhør, forholdt sig til sigtelsen mod dem.

Tirsdagens aktion, hvor der både blev foretaget ransagninger og anholdelser, blev foretaget af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i samarbejde med Sydøstjyllands Politi, Fyns Politi og Toldstyrelsen.

Her blev det oplyst, at de to mænd er sigtet for at have medvirket til handel med store mængder kokain samt for besiddelse af en automatriffel. Kvinden er sigtet for handel med store mængder amfetamin.

Politiet oplyste ikke, hvor store mængder narko der er tale om.

Men de fortæller, at man ved ransagning af adresser har konfiskeret store mængder hård narkotika og et større pengebeløb. Beløbet sættes der heller ikke en størrelse på.

Anholdelserne er del af et større sagskompleks om organiseret narkohandel.

Ledende politiinspektør i NSK Michael Kjeldgaard sagde i forbindelse med anholdelserne, at de havde "fjernet et centralt led i et organiseret narkotikanetværk med tråde til udlandet".

I alt ti i sagskomplekset er fængslet, oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet til B.T.