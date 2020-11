Mand fra Fyn dømt i sag om pisk og mishandling i lånesag

En ung mand blev pisket og mishandlet så alvorligt, at han kom i livsfare, da han ikke magtede at tilbagebetale et lån på 20.000 kroner til tre andre unge.

Forløbet er netop blevet behandlet af Retten i Horsens, som har straffet tre unge fra Horsens og Odense med fængsel fra tre år og seks måneder til to år og seks måneder, oplyser Sydøstjyllands Politi torsdag.

Den ene af de dømte er i øvrigt blevet udvist af Danmark for bestandigt.

Lånet voksede eksplosivt. 20.000 blev forvandlet til en dummebøde på 80.000 kroner, og senere blev beløbet forhøjet til 180.000 kroner, mens offeret blev udsat for forskellige former for vold. Mishandlingen fandt sted ved Bygholm Sø, Hatting og Nørrestrand.

Her blev han ifølge anklageskriftet, som retten har fulgt, beordret til at tage sit tøj af, hvorefter han blev pisket.

På et tidspunkt blev skyldneren iført en hættetrøje, som blev strammet om hans hals. Samtidig placerede gerningsmændene et kanonslag i hænderne på ham og knipsede med en lighter. Offeret blev også brændt på begge hænder, oplyser Sydøstjyllands Politi om sagen.

Dommen blev afsagt onsdag. De dømte har anket til landsretten.

