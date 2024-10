Mand går amok i bus og smadrer vindue

En 34-årig mand fra Odense Kommune havde en ualmindelig skidt dag på kontoret tirsdag.

Han var nemlig så utilfreds over, at der ikke var plads i den bus, han skulle med, at han smadrede busvinduet med et stykke træ, han havde købt forinden.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

- Han kaster desuden sin cykel op på en trækvogn i bussen, og som går i stykker, siger kommunikationskonsulent Mads Boel.

Optrinnet skete på Ejbygade i Odense SØ.

Anmeldelsen kom klokken 15.44 tirsdag, og Fyns Politi var på stedet kort tid efter, hvor manden blev sigtet for hærværk.

- Det foregik stille og roligt, siger Mads Boel.