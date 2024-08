Mand med ninja-våben går amok på restaurant

Om en 51-årig mand fra Odense troede, at han befandt sig på et filmset, er uvist, men han er nu sigtet for brud på våbenloven, efter han svingede rundt med det, der bedst kan betegnes som et form for ninja-våben bestående af to sorte snørebånd med en hængelås i hver sin ende.

Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

- Folk er meget snarrådige, siger kommunikationskonsulent Mads Boel til TV 2 Fyn.

Miseren udspillede sig på Restaurant Stadion i Odense V torsdag aften, hvor manden ud over at svinge rundt med sit hjemmelavede våben råbte af gæster og ansatte, var opfarende og væltede stole inde på beværtningen.

Hvad der lå til grund for mandens opførsel, og hvad han råbte, oplyses ikke.

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 19.42 og var på stedet kort tid efter.

- Både anholdelsen og afhøringen af manden foregik uden dramatik, siger Mads Boel og tilføjer, at den 51-årige blev løsladt på stedet.

Ingen kom til skade under optrinnet.

Manden har nu fået forbud mod at komme på restauranten.