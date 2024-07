Mand misbrugte sit arbejde til at stjæle "sindssygt farlig" medicin i store mængder

Den resterende mængde medicin er opgjort ud fra det svind der har været i medicinrummene i perioden. Derfor skal politiet tilbage til tegnebrættet for at bevise, at manden også snuppede den øvrige medicin.

Medicinen dækker både over velkendte præparater som mindst 4.700 morfintabletter og 100 metadontabletter. Også "moderne" opioider var blandt tyvekosterne.

Farlige piller

Manden er tiltalt for at stjæle 760 oxycodontabletter. Et relativt ukendt navn, medmindre man har set den aktuelle amerikanske serie "Dopesick".

Oxycodon er et opioid og stærkt afhængighedsskabende. Serien centrerer sig om opioider og her indgår Oxycodon som et af de gængse stoffer.

I USA er problemet allerede enormt, men i Danmark er brugen af de stærke opioider også et problem. 124 personer døde af opioider herhjemme i 2022. I Region Syddanmark besluttede Regionsrådet i december 2023 at arbejde på at begrænse mængden af opioider og helt fjerne stofferne tramadol og oxycodon fra medicinrum på hovedparten af hospitalsafdelingerne.