Mand modtager monsterdom efter vanvittig narkosag

En 48-årig mand er mandag blevet idømt ni års ubetinget fængsel ved Retten i Odense.

Han er blevet fundet skyldig i at have indsmuglet 12 kilo kokain samt at forsøge at indsmugle yderligere to kilo kokain.

Det oplyser Fyns Politi på X og i en pressemeddelelse.

Manden, der er fra Jylland, blev anholdt, sigtet og varetægtsfængslet i februar i år, og han har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen.

Det var det franske politi, der brød krypteringen på chat-tjenesten EncroChat, hvilket ledte til anholdelsen af den nu dømte.

- Der er tale om godt internationalt politisamarbejde, siger kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi Mads Boel til TV 2 Fyn og tilføjer, at Fyns Politi inden anholdelsen havde manden i søgelyset.

Indsmuglingen af den massive mængde narkotika samt forsøget på indsmugling fandt sted i april og maj 2020.



Yderligere fire personer sidder varetægtsfængslede i sagen, hvoraf den ene blev dømt 27. juni i år.

Manden modtog dommen og har dermed ikke anket.