Mand overraskede to indbrudstyve - tog sagen i egen hånd

En mand fra Allesø nord for Odense fik sig noget af en ubehagelig overraskelse torsdag aften.

Da han kom hjem til sin landejendom, opdagede han, at to indbrudstyve var i færd med at stjæle hans ejendele.

Som reaktion på mandens uventede hjemkomst kastede den ene af gerningsmændene tyvekosterne mod manden, som blev ramt i maven. Af hensyn til sagens efterforskning er det uvist, hvad manden blev ramt af.

- Indbrudstyvene flygter fra stedet, og manden sætter efter i bil. Han kommer i tanke om, at han så en mistænkelig bil længere oppe af vejen, som han kører op til, siger vagtchef hos Fyns Politi Kenneth Taanquist til TV 2 Fyn.

Ganske rigtigt tilhørte bilen de to indbrudstyve.

- Det lykkes så manden at blokere for bilen, så den ikke kan køre videre, hvorefter tyvene flygter til fods hen over en mark, siger vagtchefen.

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 22.43 og rykkede ud til stedet med politihunde. Klokken 23.04 finder hundene de to gerningsmænd, hvoraf den ene bliver bidt, mens den anden overgiver sig. Begge mænd bliver anholdt og taget med på stationen, oplyser vagtchefen.

- De bliver sigtet for indbrud og røveri, eftersom de kaster tyvekosterne mod manden, lyder det videre.

Tyvene, der er af rumænsk herkomst og fra henholdsvis 1980 og 1988, blev fremstillet i grundlovsforhør fredag, hvor en dommer skulle tage stilling til, om de skulle varetægtsfængsles. Det er endnu uvist, hvad udfaldet blev.

Både manden og de to indbrudstyve har ikke pådraget sig nogen alvorlige skader ved episoden.