Mand påkørte bybus og flygtede - valgte dårligt gemmested

En 51-årig mand fra Odense Kommune påkørte torsdag klokken 13.42 en bybus på Stadionvej i Odense.

Sammenstødet var kraftigt nok til, at kofangeren på hans bil røg af. Derfor stod manden ud af sin bil og samlede kofangeren op. Den smed han i bagagerummet, og så tog han flugten.

Men et overvågningskamera i bybussen havde fået gode billeder af manden og nummerpladen på hans bil, så det tog ikke politiet mange øjeblikke at finde frem til ham.

Politiets patrulje fandt manden på hans hjemmeadresse, hvor den beskadigede bil også var parkeret.

Manden er nu anholdt, sigtet for at flygte fra et uheld, samt for at køre i sin bil uden førerret.

Ved sammenstødet kom ingen i bussen umiddelbart til skade, oplyser Fyns Politi.