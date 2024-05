Fredag morgen oplyste Fyns Politi, at de har anholdt en mand, som mistænker for at have været involveret i et knivstikkeri i det centrale Odense torsdag aften.

Da lød det, at der endnu ikke var taget stilling til, om den anholdte skulle fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, da efterforskningen stadig var i gang.

Fredag formiddag bekræfter anklagemyndigheden over for TV 2 Fyn, at de har besluttet at fremstille manden i grundlovsforhør, der er sigtet for drabsforsøg.