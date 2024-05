Mand svæver mellem liv og død: 33-årig fængslet efter voldsomt knivstikkeri i Odense

En 33-årig mand fra Odense er blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et knivstikkeri i det centrale Odense sent torsdag aften.

Det kom frem under et grundlovsforhør i Retten i Odense fredag eftermiddag.

Knivstikkeriet fandt sted i Østergade klokken 22.51.

Ifølge politiet forsøgte den 33-årige mand at dræbe sit offer ved at give ham et 24 centimeter langt og fem centimeter dybt knivstik i halsen.

Blev fundet i blodpøl

Offeret mistede en masse blod og er i kritisk tilstand. Han fik førstehjælp af nogle forbipasserende, blandt andre en brandmand, der kunne yde professionel førstehjælp.

Den tilskadekomne blev herefter kørt i ambulance til sygehuset, hvor han først kom til bevidsthed fredag morgen. Offeret er fredag eftermiddag fortsat i livsfare, og det er endnu uvist, om han har fået varige en som følge af knivstikket.

Under en time efter knivstikkeriet blev den 33-årige anholdt af politiet klokken 23.43. Han blev fundet i byen af en politibetjent, der opdagede blod på hans tøj. Betjenten vurderede ham til at være beruset.

Fik konfiskeret stor kniv

Ifølge Fyns Politi er knivstikkeriet ikke banderelateret. Det er uvist, hvad motivet til knivstikkeriet har været, men de to mænd kender hinanden fra Varmestuen i Odense.