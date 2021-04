Mandag morgen gav lang kø til lyntest: Jakob ventede så længe, at han missede undervisningen

- Mit svar fra PCR-test var ikke kommet, så jeg måtte tage en kviktest i stedet, siger han.

Med det nye coronapas er det nemlig et krav at fremvise en negativ test, der ikke er mere end 72 timer gammel eller en overstået infektion med covid-19 inden for de seneste 12 uger.

Forsinket PCR-test

Der var flere i køen, der endnu ikke havde fået svar på sin PCR-test, og derfor måtte ty til vatpinden i næsen for at få et negativt testsvar.

- Jeg skal møde ind på arbejde i dag for første gang siden nytår. I går fik jeg lavet en PCR-test, men jeg har ikke fået mit svar endnu, og så måtte jeg få lavet en lyntest, siger Kamilla Jensen, der står bagerst i mandagens lange kø.