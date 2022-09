Mandemagasin: OB's striwer er landets flotteste

Ifølge mandemagasinet Euroman, så har OB ramt mere end plet med sæsonens spilletrøje.



I hvert fald har Euroman rangeret Superliga-trøjerne anno 2022 fra de grimmeste til de flotteste. Og stryger OB helt til tops.

Magasinet mener dog, at det næsten ville være for let at udpege OB’s trøje som sæsonens flotteste, men tilføjer følgende i sin argumentation for valget af de blå-hvide, stribede spilletrøjer:

- Men hvad er der efterhånden at gøre, når Striwerne lancerer den ene genistreg efter den anden. Striber er en linedans mellem succes og fiasko at fortolke, og selvom OB historisk set har haft de brede striber for øje, slipper de i år tilsvarende godt fra det med de smalle striber, skriver Euroman.

OB, Brad Pitt og ...

Rangeringen af spilletrøjerne er placeret i sektionen "Mode", og OB's topplacering har fundet plads mellem artikler med superstjernen Brad Pitt og bud på de hotteste solbriller og fodboldlandsholdets første officielle armbåndsur.

Roserne til de ikoniske, fynske striber går så vidt til, at vurdere balancen mellem klubfarverne og sponsorlogoerne fra Albani og Hummel.

- Når fynboerne tilmed har vovet sig ud i det røde rygnummer, der leder tankerne tilbage på de glade dage med Miti og Tempo, er der fuld plade i synergi.

Den grimmeste spilletrøje tilhører ifølge Euroman Lyngby BK på 12.-pladsen, storklubben FC København placerer sig på en ottendeplads, mens øjeblikkets førerhold fra FC Nordsjælland i trøjekampen ikke præsterer bedre end en femteplads.



På banen søndag

Næste gang OB løber på banen i Superligaens flotteste spilletrøje er i morgen søndag, hvor Viborg FF gæster Odense Stadion klokken 14.00.

OB er efter en svag start på sæsonen nummer ni i ligaen efter en en vigtig udebanesejr på 2-1 i Silkeborg i sidste weekend.

Viborg FF's spilletrøje rangeres på en niendeplads ...