Manden bag OB’s største succeser blev ofret i “blodbadet i Ådalen” - nu fortæller han sin version

Også Ekstra Bladet tog sig tid til at tale med kilder i og omkring OB, og det kom der en ganske opsigtsvækkende artikel ud af. Mediet kunne nemlig fortælle, at Kim Brink havde opført sig “uanstændigt og pinligt” over for repræsentanter fra den skotske klub Motherwell, som OB mødte kort før fyringen.

Og ikke nok med det. Han havde også skabt sig i omklædningsrummet efter kampen, mens han "sejlede rundt".

Kim Brink var rasende over historien og kaldte historien for “vanvittigt forkert”. Han havde aldrig været fuld i forbindelse med en fodboldkamp med OB, bedyrede han, og af samme årsag tog han kraftig afstand fra Ekstra Bladets historie.

Ekstra Bladets daværende sportschef Allan Olsen tog i en kommentar til genmæle og undrede sig over, at hverken OB-ejer Niels Thorborg eller direktør Thomas Christensen tog afstand fra historien, men blot opfordrede til, at man ikke "sværtede Kim Brinks eftermæle".

“Så hænger det naturligvis sammen med, at de kender forløbet af den famøse middag ganske glimrende. De kilder, Ekstra Bladet har talt med, flytter sig da heller ikke en tomme, så skål på det, Brink!”, stod der at læse i en kommentar fra sportschefen på Ekstra Bladet 16. januar 2010.

