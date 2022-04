Mange forsinkelser i retten - men i Odense har man knækket koden

På landsplan falder 31 procent af de planlagte retsmøder til jorden. I Odense er mængden af afbud blot 14,7 procent.

- Det, vi arbejder efter og tror giver noget er, at vi har et stort fokus på at få gennemført så mange sager som muligt lige fra start, siger Mette Brock Hansen, sekretariatschef ved Retten i Odense.

Ved Retten i Odense glæder de sig over tallet, dog med forbeholdet, at tallene kun er registreret over en måned.



Hurtigere end landsgennemsnittet

Den gennemsnitlige forsinkelse på sagsbehandlingstiden ved udsættelse eller omberemmelse ligger på 2,6 måneder i Odense. På landsplan er det 3,7 måneder.

Ved Retten i Odense har de fokus på at finde løsninger, der kan mindske forsinkelser. Hvis en dommer er syg, bliver der indkaldt en afløser. Hvis et vidne er forhindret i at møde op, behøver det ikke nødvendigvis at betyde, at sagen ikke kan gå i gang.

Derudover går de lige et ekstra skridt for at sikre, at personer involveret i sagen møder op.



- Vi er meget opmærksomme på at få forkyndt alle indkaldelser til retsmøder, for ellers har de indkaldte ikke pligt til at møde op i retten, siger Mette Brock Hansen.

Når en indkaldelse eller besked forkyndes, betyder det, at retten får besked, når indkaldelsen eller beskeden er modtaget. Dermed kan retten se, når modtageren har set indkaldelsen og er forpligtet til at møde i retten.