Mange hundrede mindes trafikdræbte: - Svært at livet bare går videre

"Hvil i fred" og "Altid i vores hjerter" pryder flere af de biler, der lørdag aften triller ind på en parkeringsplads i Odense for at mindes og ære de tre mænd, der mistede livet i en soloulykke den 25. oktober.

Mindehøjtideligheden er arrangeret af Odense Meet Up, som er en forening, hvor særligt bilinteresserede dyrker deres passion sammen.

De mange hundrede fremmødte er primært unge mennesker - ligesom de trafikdræbte var det.

En af dem er Valdemar Strunge, som delte klasse og kollegie med et af ofrene. Han er glad for at være til stede ved

- Det hjælper virkelig. Det, der var sværest for mig, var at hele omverdenen bare kørte normalt videre, men så ser man også, at det har påvirket rigtig mange, det her, siger han.

Også Silas Rasmussen værdsætter samværet under de tragiske omstændigheder.

- Det betyder jo faktisk rigtig meget, at vi kan være sammen i fællesskab og fejre deres liv og mindes om dem.