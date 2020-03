Mange lægestuderende er klar i kulissen: - Jeg vil virkelig gerne hjælpe

- Jeg håber, jeg måske kan være med til at tage de små opgaver og aflaste dem, der har flest kompetencer.

Sådan lyder det fra 21-årige Anne Katrine Post Hansen fra Odense, der til daglig læser til læge.

Selvom hun kun går på tredje semester, har hun skrevet sig på listen over studerende, der står klar til at hjælpe, hvis sundhedsvæsenet får brug for forstærkning i kampen mod coronavirus.

- Lige nu tror jeg ikke, der er brug for folk som mig. Men som situationen udvikler sig, kan de måske ende med at mangle arbejdskraft, og så vil jeg gerne træde til, siger Anne Katrine Post Hansen.

Ifølge hende er der mange af hendes medstuderende, der har gjort det samme.

- Når man er lægestuderende, har man jo interesse i, at sygehusvæsenet fungerer, at hjælpe andre og bidrage med det, vi kan, siger hun.

- Massivt mange henvendelser

Og Anne Katrine Post Hansen er langt fra den eneste, der står klar i kulissen.

Det fortæller Rasmus Eika Jørgensen, der er formand for Foreningen af Danske Lægestuderendes afdeling i Odense.

- Lige siden situationen begyndte at eskalere med pressemøder og udmeldinger, har vi fået massivt mange henvendelser fra studerende, der gerne vil deltage i beredskabet. Det har været kendetegnende hele vejen igennem, siger han.

Rasmus Eika Jørgensen fortæller, at Foreningen af Danske Lægestuderende i Odense er i løbende kontakt med Region Syddanmark for at bistå med kontakten mellem regionen og de studerende.

Samtidig er der sat gang i nye initiativer, der skal forberede de studerende så godt som muligt, hvis der bliver brug for deres hjælp.

- Vi er i gang med at oprette flere kurser i basal sygepleje lige nu. Det betyder, at flere af de studerende bliver uddannet til at kunne varetage patienter, der ligger i respirator, siger formanden.

Det er ikke, fordi jeg ikke tager sygdommen seriøst, men det hjælper ikke noget, at man bliver panisk, siger lægestuderende Anne Katrine Post Hansen fra Odense. Foto: Privatfoto

Tager udfordringen alvorligt

I skrivende stund står der flere studerende på beredskabslisten, end Region Syddanmark har haft brug for. Hvis situationen ændrer sig, tager Anne Katrine Post Hansen udsigterne til at skulle hjælpe til i kampen mod coronavirus med ro.

- Jeg er egentlig meget afslappet. Det er ikke, fordi jeg ikke tager sygdommen seriøst, men det hjælper ikke noget, at man bliver panisk. Så længe man følger de retningslinjer, der er givet ud, skal det nok gå.

Men det ikke også lidt skræmmende måske at skulle arbejde med patienter, der har coronavirus?

- Jeg stoler på, at hospitalet følger retningslinjerne, så der er fokus på den nødvendige beskyttelse. Og selvom situationen bliver værre, forventer jeg ikke, at en som mig kommer til at være i direkte kontakt med smittede patienter. Der er andre, der vil have bedre kompetencer til det end mig, siger Anne Katrine Post Hansen.

Tirsdag er status i Region Syddanmark, at der er ti syddanskere, der er indlagt på medicinsk afdeling på Odense Universitetshospital med coronavirus.

Heriblandt er der én person, der ligger i respirator på intensiv afdeling.