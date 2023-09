Mange måneders arbejde: - Novo-handel er en helt fantastisk nyhed for Odense

Han fortæller, at kommunen har været i dialog med Novo Nordisk i flere måneder og sender i den forbindelse roser videre til kommunens ansatte, der har været involveret i processen indtil nu.

- Det kræver en evne til at kunne hjælpe virksomheden med at få opfyldt deres krav, finde det rette areal og bane vejen for at få det hele faciliteret. Jeg har en oplevelse af, at det er sket til stor glæde for Novo frem til her, hvor vi er nu.

- Der har været dygtige medarbejdere involveret, og de har fortjent et klap på skulderen, siger Peter Rahbæk Juel.

Blåstempling af Odense – og Fyn

Borgmesteren vil lade Novo Nordisk selv fortælle om de konkrete planer for området, men blot ved at kigge på arealet, mener borgmesteren, at det er åbenlyst, at der er store ting på vej.

Ikke bare til Odense, men til hele Fyn.

- Det er et stort areal med plads til faciliteter med utroligt mange arbejdspladser.

- Det vil betyde noget ikke bare for Odense Kommune men for hele Fyn. Vi vil være mere attraktive som sted at bosætte sig, og det vil være et markant løft for hele Fyn, siger Peter Rahbæk Juel.

Efter at have lavet store erhvervshandler med blandt andet Facebook, kalder borgmesteren handlen med Novo Nordisk – en virksomhed med en markedsværdi på svimlende 2.500 milliarder kroner – for ”endnu en blåstempling af Odense.”

- Vi er et attraktivt sted for store virksomheder. Vi har en god geografisk beliggenhed, og vi har god adgang til arbejdskraft fra både Jylland og Sjælland og selvfølgelig hele oplandet på Fyn.

- Jeg har også en oplevelse af, at vi er en god samarbejdspartner for de virksomheder, der gerne vil ligge hos os. Vi har samtaler med mange virksomheder, og nogle gange bliver det rigtig stort. Det er det, kimen er lagt til i dag, siger Peter Rahbæk Juel.

Han forudser, at handlen og Novo Nordisks beslutning om at flytte til Fyn vil give hele life science-området på Fyn et stort løft.

- Og pharma-industrien får et gigantisk boost. Profilen af vores erhverv i Odense ændrer sig.

Kræver ny lokalplan

Salget af erhvervsarealet er foreløbigt en betinget aftale, der afhænger af, at der først skal vedtages og godkendes en ny lokalplan for området.

På området er der både fredskov og to søer, som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Og samtidig kan Novo Nordisks ønsker til byggeriet, både i forhold til omfang og højde, ikke lade sig gøre med den nuværende kommuneplan. Blandt andet ønsker de at bygge i op til 27 meters højde.

Derfor er der allerede sat gang i arbejdet i flere af de kommunale udvalg i Odense.

- Det er selvfølgelig vores intention at få det på plads, understreger borgmesteren:

- Vi vil meget gerne hjælpe. Vi skal have vedtaget en lokalplan, som giver dem de formelle rammer at bygge i, og det er vi i fuld gang med.

I første omgang starter processen med en såkaldt VVM-redegørelse, der skal kortlægge konsekvenser for naturen og miljøet i området. En del af det er en høringsfase, hvor parter i sagen kan komme med bemærkninger.

Sideløbende foregår den politiske behandling i By- og Kulturudvalget af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan og miljøvurdering af disse.



Endelig vedtagelse forventes at kunne ske i maj 2024.

Produktionsbygningerne forventes at være i drift døgnet rundt og hele året. Novo Nordisk forventer at kunne tage de første områder i Tietgenbyen i brug om fem år.