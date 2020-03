For mange samlet: Genbrugsplads i Odense lukker i 14 dage

Lørdagens solskinsvejr på Fyn har inspireret mange fynboer til at forberede både haven og hjemmet til foråret og sommeren.

Det ses tydeligt på aktivitetsniveauet på Genbrugsstationen Havnegade i Odense, hvor mange mennesker er samlet.

Aktivitetsniveauet var i top på Genbrugsstationen havnegade i Odense lørdag. Foto: Alexander Aagaard

Flere har lagt vejen forbi med en læsset trailer fyldt med haveaffald, gamle møbler og andet udsmid.

Det varer dog ikke længe. Genbrugspladsen oplyser nemlig, at der fra klokken 18 lørdag bliver lukket for private 14 dage frem. Årsagen er, at der er for mange mennesker samlet i forhold til myndighedernes anbefaling.

Men selvom der er risiko for, at der er samlet mere end 100 mennesker på ganbrugsstationen, mens de fortsat holder åbent lørdag, fortæller vagtchefen fra Fyns Politi, at der lige nu ikke er hjemmel til at gøre noget ved situationen.

- I øjeblikket er det en henstilling, så derfor kan man godt mødes mere end 100. Indtil videre kan vi kun opfordre folk til at følge de påbud, myndighederne har givet, siger Lars Thede, vagtchef hos Fyns Politi.