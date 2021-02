Mange smittede: Odense skruer op for corona-indsatser i Vollsmose

I løbet af de seneste syv dage er der konstateret 204 nye tilfælde med coronavirus i Odense, hvilket betyder, at kommunen har et incidenstal på 99,6.

Ser man isoleret på Vollsmose er incidenstallet dog helt oppe på 634,4, hvilket betyder, der er sket en firedobling i området i forhold til for en uge siden, hvor tallet lå på 153,1.

Derfor sætter Odense Kommune nu ind med tiltag, der skal være med til at bremse smittespredningen i området.

- Vi har jo lært under coronakrisen, at i de boligområder, hvor der bor mange mennesker tæt sammen, er der selvsagt en større risiko for, at smitten kan sprede sig hurtigere. Så de tråde og de netværk, vi har i området til at hjælpe med at sprede budskabet om, at man skal passe ekstra på, dem har vi aktiveret endnu engang, siger Peter Rahbæk Juel, S, der er borgmester i Odense Kommune.

Læs også Mandagens coronatal: Smitten stiger i halvdelen af de fynske kommuner

Incidenstal Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Incidenstallet måles som antal nye smittede per 100.000 borgere. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Flere faste tiltag

Det betyder, at der igen vil køre faste indslag i Vollsmoseavisen med information om coronavirus. Samtidig vil man gå i dialog med Vollsmosecentret om hygiejne og smittereducerende adfærd ved spisestederne. Derudover vil medarbejderne i området blive orienteret om vigtigheden af at tale corona-forebyggelse.

Kommunen har tidligere arbejdet med at begrænse smitten i området ved blandt andet at iværksætte undervisningsforløb til etniske miljøer om selvisolation, hygiejne og symptomer.

Læs også Stigende smittetryk: Borgmester advarer mod udvikling som i Kolding

Man har også tidligere været i dialog med Fyns Politi om mere kontrol på Vollsmose Torv både i forhold til mundbind og forsamlinger, ligesom SSP Gadeplan har haft udvidet tilsyn i området med fokus på forsamlinger af unge.

Incidenstal i Odenses bydele.

Borgmester advarer

Peter Rahbæk Juel holdt mandag pressemøde for at informere om coronasituationen i kommunen og advarer om, at der er behov for en øget indsats i kommunen, hvis man ikke skal ende i en situation, som i Kolding, hvor smitten pludselig tog fart, og man nu er ramt af lokale nedlukninger.

Selvom incidenstallet er særligt højt i Vollsmose, fortæller borgmesteren, at man ikke kan sige, at smitten er isoleret til et bestemt område i byen.

- Vi kan se, at der er smitte i Odense NØ, altså Vollsmose, og vi kan se, at der lidt blandt de unge, men det er ikke et entydigt billede. Smitten er i alle bydele, siger han.

Udover kommunikationsindsatserne i Vollsmose nedsætter kommunen også en gruppe, der skal holde skarpt øje med udviklingen i coronasmitte. Derudover arbejder man på at skaffe ekstra testkapacitet til området.