Mangeårig superligaspiller skifter til danmarksserieklub

Nigerianske Izunna Uzochukwu skifter fra B1909 til Odense Kammeraternes Sportsklub (OKS). Det oplyser danmarksserieklubben på Facebook.

I mange år spillede nigerianeren i landets bedste række, blandt andet 150 kampe for FC Midtjylland og 52 kampe for OB mellem 2016 og 2018.

- OKS har gjort et fint indtryk på mig. De har ambitioner, og jeg er sikker på, at jeg kan være med til at hjælpe klubben videre det næste stykke. Jeg har været glad for tiden i B1909, men nu glæder jeg mig til at starte et nyt kapitel i OKS, siger han.