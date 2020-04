Manglende lønkompensation: - Det gør mine to børn og min hustru usikre

Alle maskiner står stille i Claus Sloths fitnesscenter i Odense. Det er tvangslukket på grund af corona, ligesom alle andre danske fitnesscentre.

Da nedlukningen blev en realitet, sendte Claus Sloth sine medarbejdere hjem, da det var muligt for fitnesscenter-ejeren at få lønkompensation.

Men lørdag, omkring en måned efter Claus Sloth sendte ansøgningen afsted, er pengene endnu ikke dukket op.

- Det gør mig meget usikker. Det gør mine to børn og min hustru usikre. Det er hårdt for dem ikke at vide, om vi har et hus om tre til fire måneder, fortæller han til TV 2/Fyn.

Claus Sloth er en lille spiller i fitnessbranchen. Hans center har eksisteret i syv år, og sammen med sine 24 ansatte har han en anden tilgang til fitness, hvor der er mere fokus på små hold og personlig træning.

Med 24 ansatte, er der også 24 lønsedler der skal betales. Lige nu bruger Claus Sloth firmaets opsparing til at betale udgifterne.

- Men det kan jo ikke blive ved, siger han.

Manglende strategi

Inden corona-krisen var situationen god for Claus Sloth. Fitnesscenteret havde haft et godt år, og Claus Sloth havde skrevet under på en aftale om at åbne et nyt center i 2021.

Det blev vendt på hovedet, da meldingen om nedlukning kom, og han måtte sende sine ansatte hjem. Han vidste godt, det ville blive en hård økonomisk situation, han ville stå i.

- Det er ret svært at drive en virksomhed med nul kroner i indtægt, siger Claus Sloth.

Den svære situaiton bliver ikke bedre af, at lønkompensationen mangler. Ejeren af fitnesscenteret i Odense har svært ved at se, hvad der holder udbetalingen tilbage.

- De er nødt til at udbetale de penge. Ikke i morgen, nu!, siger han og tilføjer:

- De har lovet mig de penge, og det er det, jeg har navigeret efter. Hvis de bare havde sagt: du får ingen penge. Så kunne jeg navigere efter det, forklarer Claus Sloth.

Han har svært ved, at det hele tiden kun er 14 dage frem, han kan planlægge.

- Jeg kan ikke bare vente til tiende maj og så få en ny mavepuster. Jeg er nødt til at have en plan nu, så jeg kan redde min virksomhed og mine medarbejdere, siger han.

Klar til at åbne

Udover den manglende udbetaling af lønkompensation, savner Claus Sloth en klar udmelding fra regeringen.

- Hvornår må fitnesscentre åbne? De må vide, om fitnesscentre tidligst kan åbne efter september. Det må de have beregninger på nu, og dem skal de fremlægge, så jeg kan navigere efter det, siger han.

Ifølge fitnesscenter-ejeren er der ikke problemer med at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. De beskæftiger sig primært med personlig træning, og derfor er der ikke mange i centeret ad gangen.

- Vi kan sagtens holde to meters afstand til vores kunder. Vi kunne sagtens åbne op og have 20-30 kunder inde ad gangen. Vi kunne have vores holdtræning udendørs. Jeg ser muligheder, problemet er, at mulighederne er lukket, siger Claus Sloth.