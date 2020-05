Mangler børn til sommerlejr: Byrådsmedlem inddrager borgmester i sagen

Red Barnet Odense arrangerer hvert år sommerlejr for over 100 udsatte børn. Men i år står halvdelen af pladserne tomme.

Ifølge organisationen har der ikke været tilstrækkelig opbakning fra Odense Kommune, der normalt er bindeleddet til de udsatte børn.

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt (K) kalder det ”en underlig behandling” fra kommunens side og vil nu tage sagen videre til borgmesterforvaltningen.

Vi skal finde du af, om det her fra politisk side er en enkeltstående sag, vi skal have løst, eller om det desværre er et bredere billede, siger han. Kristian Guldfeldt (K), byrådsmedlem, Odense

- Vi ved, at Red Barnet er i stand til at hjælpe de her udsatte børn, så vi har i den grad et moralsk ansvar som kommune for at tage imod den her fremstrakte hånd, siger han til TV 2/Fyn.

Samtidig kalder krisetiderne på, at man som kommune gør en ekstra indsats, når det kommer til børn, der i forvejen har det svært, mener Kristan Guldfeldt.

- Det gør kun undringen større, når vi har en frivillig organisation, der kommer og siger: Vi skal nok betale opholdet og stille de voksne til rådighed, I skal bare hjælpe os med at finde børnene. Så er det jo fuldstændigt tosset, at man inde i børn- og ungeforvaltningen sidder på sine hænder, siger han.

Frustreret Red Barnet-formand

Odense Kommune plejer at hjælpe med at sprede budskabet om lejrskolen ved at få lærere, pædagoger og socialrådgivere til at sende børnene videre til Red Barnet. Og selvom foreningen ikke kan pege på en direkte årsag, kan den blot konstatere, at der her kort tid før sommerferien fortsat er 50 ledige pladser på lejren.

- Vi har haft gentagne møder med kommunen, så de ved godt, at vi mangler børn, sagde Sara Ekknud Windell, formand for Red Barnets lokalforening i Odense, til TV 2/Fyn mandag.

- Det gør mig så frustreret, at jeg og alle de frivillige bruger vores fritid på det her, og så står vi her og mangler børn.

Ifølge Odense Kommune er der ikke ændret i proceduren fra tidligere år. Her mener man, at de ledige pladser skyldes, at det har været sværere at nå ud til familierne under coronakrisen, lyder det i en mail.

I mailen skriver kommunen videre, at medarbejdere vil gøre en ekstra indsats for at skaffe deltagere i de kommende uger.

Anledning til generel tvivl

For Kristian Guldfeldt giver hele sagen dog anledning til en mere generel tvivl, når det kommer til kommunens arbejde med dem, der er allermest udsat, lyder det.

Det konservative byrådsmedlem mener, at kommunen allerede burde havde opprioriteret arbejdet med at henvise de udsatte børn til Red Barnet. Især fordi organisationen ikke bare kan efterlyse deltagere på Facebook eller slå dem op i telefonbogen, forklarer han.

- Det er en helt særlig udsat borgergruppe, som blandt andet Odense Kommune har en helt unik viden om, og jeg synes, vi som kommune har en forpligtigelse til at give dem en hjælpende hånd, siger han.