Mangler stadig svar: Skoleleder forventer at holde lukket tirsdag

Skolens knap 500 elever og ansatte har også været hjemsendt mandag, da en elev søndag aften blev testet positiv for corona. Styrelsen for Patientsikkerhed mistænker, at eleven er smittet med den nye Omikron-variant.

Det er dog stadig uvist, om det er den variant, eleven er smittet med. Ifølge Statens Serum Institut foreligger der tidligst et svar tirsdag på, hvilken variant der er tale om.

Skolelederen understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er tale om et stort smitteudbrud.

- Det handler jo ikke om, at der er meget smitte. Det handler i stedet om, at vi mangler personale, forklarer Lasse Sørensen.

Da Omikron-varianten kan være smitsom, anbefaler smitteopsporingen, at dem der har været i kontakt med eleven i 2. og 3. led går i selvisolation og lader sig teste.



Og det er netop forklaringen på, at der ikke er personale nok.

12 ud af 20 klasser er hjemsendt, mens alle ansatte også må blive væk fra skolen.

