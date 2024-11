Marcherer mod Superligaen: OB er blandt Europas mest suveræne tophold

Det skal selvfølgelig med, at OB spiller i den næstbedste række, men sammenligner man med den næstbedste række i de 20 stærkeste lande i Europa, er der heller ikke mange på niveau med Søren Kroghs mandskab.

Og så en vigtig pointe: De fine tal fortæller om en stærk OB-præstation, men det fortæller også noget om en svag række. NordicBet Ligaen i Danmark er i denne sæson på et lavt niveau, så de fine fynske præstationer er også på en billig baggrund. Det er også et vidnesbyrd om, at OB aldrig burde befinde sig på dette niveau, og at det er en skandale, at OB rykkede ned og skal bruge en sæson på næstbedste niveau.

Men det ændrer ikke på, at OB marcherer fremad mod Superligaen i overbevisende stil. Med to runder til vinterpause tyder alt på, at julefreden kan sænke sig i Ådalen til december med udsigt til oprykningsfest i det tidlige forår 2025.