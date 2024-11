Marco opnår rockstjernestatus én gang om året - her har du set ham før

Navnet Marco Fürstenberg siger dig måske ikke så meget.

Men hvis du bor i Odense, er der en vis sandsynlighed for, at du har vinket til ham. Råbt på ham. Måske du endda har et foto af ham liggende et sted på din kamerarulle.

Lørdag er det nemlig 17. gang, han agerer hovedattraktion ved et event, der hvert år lokker omkring 5.000 børn og voksne til Flakhaven.

Marco Fürstenberg er nemlig julemanden, der tænder træet foran Odenses rådhus.

- Det er en fed oplevelse. Det er jo ligesom at være superkendt, som en rockstjerne. Der er bare ikke nogen, der ved, at det er mig, siger han.