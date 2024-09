Marianne elsker sin bil: - Men det er jo dovent at hente en liter mælk i bil

- Alting er jo bare 10 gange nemmere i bil. Man kommer hurtigere frem, og man drypper ikke af sved eller regn som efter en cykeltur. Bilen er bare tilgængelig, og når jeg har fri, kan jeg komme hurtigt hjem til børnene, selvom jeg måske skal handle på vej hjem, siger hun.

Vil du betegne dig selv som en inkarneret bilist?

- Ha ha, ja. Jeg elsker min bil, og jeg tænker mere som en bilist end som en cyklist. Men nu skal jeg være blød trafikant.

42.000 flere biler

Marianne Lunde Hansen er ikke atypisk. Vi kører i bil som aldrig før på Fyn, og der er nu 247.700 personbiler på Fyn ifølge FDM. Det er 42.000 flere end for 10 år siden.

Samtidig viser Odenses nyeste transportvaneundersøgelse, at langt størstedelen af os vælger bilen som transportmiddel. 57 procent af turene i Odense Kommune foregår i bil, mens det kun er 17 procent på cykel og tre procent med kollektiv trafik.

Biltrafikken skaber både trængsel og belaster klimaet. Derfor vil Odense Byråd reducere trafikkens CO2-udledning med 100.000 ton frem mod 2030. Bilernes klimapåvirkning er dog ikke afgørende for Marianne Lunde Hansens valg om at undvære sin bil.

- Jeg vil gerne sige, at det har betydning, men nej. Der er så meget andet, man kan gøre for klimaet. Det er godt at tage cyklen for ens sundhed, for økonomien og for de gode vaner, men klimaet - nej, det gør ikke den store forskel, hvad vi gør i lille Danmark.

Mor, det kommer jo ikke til at ske

Inden Marianne Lunde Hansen begiver sig ud i forsøget med bilfrie dage, kan hun også se fordele i at undvære bilen.

- Det er meget fedt med den motion, man får på cyklen, og begge mine drenge cykler. Men de siger: "Mor, det kommer jo ikke til at ske med den cykel". For de ved, at jeg elsker at køre bil.