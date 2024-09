Marianne skifter Audi ud med cykel - én ting vil hun helst ikke indrømme

- Jamen, jeg har det dejligt. Jeg føler mig frisk. Normalt, når jeg får min første kunde, starter vi stille og roligt, men nu er jeg klar.

- Jeg er klar til at cykle de næste dage. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det.

Familien skal passes

Selvom Marianne Lunde Hansen er glad for cykelturen, er der visse udfordringer med at lade bilen stå. Hun har to drenge på ti og 13 år, og den ene har en aftale i bymidten om eftermiddagen, men går i skole et stykke derfra.

- Ham er jeg nødt til at hente på skolen, lige når han får fri, for at aflevere ham til aftalen, og det er umuligt uden bil. Han kan jo ikke lige sidde bag på cyklen. Så jeg bruger et wildcard til at køre ham i bil.