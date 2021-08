Mariannes bedstemor hyldes med mindetavle: - Vi er stolte af hende

- Det har altid været et meget åbent emne i vores familie, og jeg har også snakket meget om det med min søn, Casper. Vi er alle meget stolte af de ting, hun har opnået og kæmpet for, fortæller Marianne Mortensen, der er barnebarn til Petra Petersen - eller "Bedste", som de altid har kaldt hende i familien.

Et sted at mindes Bedste

Marianne Mortensen har altid været stolt af sin bedstemor, som hun først og fremmest har forbundet med kærlighed og omsorg.

- For os var hun et sted, hvor man kunne komme over i ferien. Det var altid forbundet med at være trygt og godt. Hun var et sødt og rart menneske, og for os var hun selvfølgelig også den bedste "Bedste" i verden. Men hun var også en bestemt dame, siger hun.