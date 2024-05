Marie og Stefan i dødsfødsel-mareridt: Nu ændrer OUH praksis

Læsere og seere af TV 2 Fyn har kunnet følge forældreparret Marie og Stefan Czerepowicz triste historie om en dødsfødsel, hvor parret i sorgens stund befandt sig blandt nybagte forældre på OUH.

Det affødte kritik i massevis, da OUH blankt afviste, at det var muligt at ændre de eksisterende rammer.



Siden da har også Ekstra Bladet skrevet om parrets skæbne, og nu viser det sig, at OUH ændrer praksis.

- Til vores glædelige overraskelse har OUH nu planer om at forbedre forholdene og ikke blot afvente Nyt OUH, skriver Marie Czerepowicz på LinkedIn.

- OUH uddyber, at stuen i Svendborg vil blive indrettet med dobbeltseng, og at det er tanken, at forældreparret skal kunne være på stuen både før, under og efter fødslen. Der er et rum mellem stuen og de øvrige stuer, hvilket skal skærme lyden fra de øvrige stuer, skriver Ekstra Bladet.