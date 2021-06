Markant færre sygeplejersker strejker end ventet

Men ifølge TV2 Fyns oplysninger er det tal nu blevet reduceret til under 30 sygeplejersker for at sikre et minimumsniveau af pleje til borgerne. Ifølge TV2 Fyns oplysninger er det ganske ikke muligt at fjerne sygeplejersker i flere distrikter i kommunens hjemmesygepleje, uden at det bliver til reel skade for ældre og handicappede med plejebehov.

Sygeplejerskerne i Odense Kommune varetager blandt andet medicinhåndtering, rensning af sår og indsprøjtninger på ældre på både plejecentre og i eget hjem.