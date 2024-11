Martin og Mikkel satte politiet i arbejde: - Gik drengerøv i den

De to venner Martin Jeppesen og Mikkel Ørneborg fangede onsdag aften en uventet genstand i Odense Å.

Til deres store overraskelse klemte der sig en håndgranat fast til deres magnet, som de fiskede med i åen.

De tog magnetfiskere håber på at få flere spændende genstande på "krogen" i fremtiden, men det bliver svært at overgå gårsdagens fangst, fortæller Martin Jeppesen.

- Jeg gad da godt prøve at fange et gevær eller et skydevåben fra krigstiden, det er nok drømmescenariet eller en stor pengekasse.